Артисты из США, Колумбии, Сербии, ОАЭ, Кубы, Венесуэлы, Китая и еще 13 стран примут участие в песенном конкурсе "Интервидение-2025", который придумали в России как аналог "Евровидения". Об этом прокремлевскому ТАСС сообщили организаторы проекта.

Российский певец Шаман

"В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР".

Сообщается, что представители США также станут участниками конкурса . Об этом ТАСС заявили организаторы конкурса.

"Действительно, США подтвердили участие в "Интервидении". Имена участников будут известны позже", — сказал собеседник агентства.

Ранее организаторы конкурса рассказали ТАСС, что представлять Сербию на конкурсе будет композитор и певец Слободан Тркуля и музыкальная группа Balkanopolis. Министр правительства Республики Сербия Ненад Попович поздравил музыканта с участием в конкурсе и заявил, что культурное сотрудничество стран очень важно.

Отметим, что Сербия участвовала в Евровидении-2025, но участник страны не прошел в финал.

Россию на "Интервидении" будет представлять певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню, посвященную трагической любви. Произведение было написано композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, оно получило название "Прямо к сердцу".

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на площадке " Live Арена" в Москве.

Об "Интервидении"

Путин 3 февраля 2025 подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman. По материалам дела, он публично поддерживает и пропагандирует войну России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.