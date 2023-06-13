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В российском Краснодаре горит нефтебаза: подробности

Дым над нефтебазой виден за несколько километров

сегодня, 08:38
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Автор:

Кравцев Сергей

В Краснодарском крае (РФ) произошел мощный пожар на нефтебазе в районе Яблоновского моста утром 13 июня. На месте выехали пожарные, но пламя настолько сильное, что потушить его сразу не удается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские СМИ.

В российском Краснодаре горит нефтебаза: подробности

Нефтебаза

Отмечается, густой столб дыма в результате пожара можно видеть на расстоянии в несколько километров. Информации о возможных пострадавших в настоящее время нет, пишет Telegram-канал "Shot". Также не ясно, что стало причиной такого пожара.


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На месте работают сотрудники МЧС. По словам представителей местной власти, возгорание произошло на площади 20 квадратных метров. Пожар уже локализован.                                                                           

Между тем, как сообщил Telegram-канал Mash, пожар произошел рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Краснодарском крае, и что горит колонна для переработки дизельного топлива.                                                                                                                                                                                  

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