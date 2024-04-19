В российском Питере коллапс из-за снегопада. В городе больше сотни ДТП

Движение на дорогах Петербурга остановилось из-за метели. В городе и Ленинградской области наблюдается мокрый снег и метель. Это привело к появлению большого количества заторов, ситуацию на дорогах оценивают на восемь баллов из десяти возможных.

Снегопад в Питере

Апрельский снегопад привел к большому количеству аварий. По состоянию на 16:00 в Петербурге произошло около 100 ДТП с участием 200 транспортных средств.

В Ленинградской области произошло 20 аварий, всего ремонт потребуется 30 средствам передвижения. В ДТП никто не пострадал.

В Госавтоинспекции города призвали водителей быть осторожнее и посоветовали водителям, которые уже сменили шины, не выезжать на собственной машине и воспользоваться другими средствами передвижения.

По прогнозам синоптиков, снег будет наблюдаться в городе еще два дня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России также продолжается масштабный паводок, который уже пробил все рекорды. Во многих регионах объявлена экстренная эвакуация граждан. Например, напряженной продолжает оставаться ситуация в Кургане, где вода в реке Тобол постоянно прибывает. Более того, напора воды не выдерживает местная дамба, по которой уже пошли трещины.

К слову, напомним, ситуацию з паводком существенно ухудшил прорыв дамбы в Орске. Тогда компании, которые занимались ее строительством даже предположили, что виной всему грызуны, которые прогрызли дырочку в дамбе, которой вполне достаточно для того, чтобы вся конструкция стала ненадежной. Что и привело к ее прорыву. Впрочем, также было мнение, что ситуацию с паводком усугубил Казахстан, который якобы осуществил неконтролируемый РФ сброс воды.



