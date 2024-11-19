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В российской Думе придумали новую версию, почему Байден разрешил бить по РФ

В то же время Министерство обороны России утверждает, что Украина нанесла удар по Брянской области РФ ракетами ATACMS.

19 ноября 2024, 19:10
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Лиля Воробьева

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов объяснил, зачем Байден разрешил удары американскими ракетами по территории России. Его слова цитируют русские паблики.

В российской Думе придумали новую версию, почему Байден разрешил бить по РФ

Андрей Картаполов (фото из открытых источников)

"Байден, видимо, хотел хлопнуть дверью, но хлопнет крышкой своего гроба и потянет за собой еще много-много людей. Это их проблемы и их выбор, а мы знаем, что должны сделать", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров отреагировал на удар ракетами ATACMS по РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на информацию об ударах дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. По его словам, это сигнал Запада, якобы желающего продолжения эскалации на войне России против Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможное использование баллистических ракет ATACMS для ударов по России. Кроме того, глава МИД РФ заявил, что подобные удары по России не могут производиться без привлечения США.

Также Лавров не ушел от традиционных ядерных угроз Кремля и заявил, что Запад должен детально прочитать обновленную ядерную доктрину России, которую подписал Путин после разрешения Байдена бить по РФ. В доктрине указывается, что Россия может использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее, а также ее союзников. Кроме того, доктрина предусматривает применение ядерного оружия, если Россию будут массово атаковать неядерными средствами, в частности беспилотниками, к чему неоднократно прибегала Украина.

Также "Комментарии" писали о том, что Минобороны РФ отреагировало на удар ракетами ATACMS по России. Журналист Юрий Бутусов заявил, что Украина впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России. В Минобороны РФ подтвердили, что Украина атаковала ракетами ATACMS Брянскую область.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/34267
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