Москва готова к третьему раунду переговоров с Украиной до конца июня, однако только при соблюдении нескольких условий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передают пропагандистские медиа.

Госдума РФ (фото из открытых источников)

Среди главных требований – остановка украинских атак по железнодорожным мостам в глубоком российском тылу, а также по авиабазам стратегической авиации. По словам Чепы, Киев должен согласиться на кратковременное перемирие на отдельных участках фронта, которое предложила Российская Федерация.

"Если они (Украина, – ред.) согласуют это решение и, что гораздо важнее, будут неукоснительно его соблюдать, если будут выработаны адекватные и рабочие механизмы контроля, тогда, думаю, можно будет говорить уже и об объявлении какого-то более длительного периода на большем количестве участков фронта или даже на всем фронте сразу", – сказал представитель Госдумы.

Правда, он не уточнил, являются ли озвученные требования официальной позицией российской власти, или это его личное мнение относительно вероятного начала новых переговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль не просто так предлагает новое перемирие. В ходе вчерашних переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине кратковременное прекращение огня на отдельных участках фронта продолжительностью 2-3 дня. Агрессор использует это для улучшения своего оперативного положения на поле боя, рассказал политолог Олег Саакян.

Он отметил, что подобные предложения Россия делает не в первый раз — подобные идеи звучали еще до начала полномасштабной войны.

"Россияне хотят перемирия только на отдельных участках, чтобы забрать тела погибших и в то же время укрепиться, восстановить логистику или увести войска, рискующие оказаться в окружении", — пояснил эксперт.

