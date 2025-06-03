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В российской Думе уже выдвигают условия для третьего раунда переговоров с Украиной

В Госдуме предполагают, что новая встреча может состояться до конца июня

3 июня 2025, 21:15
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Лиля Воробьева

Москва готова к третьему раунду переговоров с Украиной до конца июня, однако только при соблюдении нескольких условий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передают пропагандистские медиа.

В российской Думе уже выдвигают условия для третьего раунда переговоров с Украиной

Госдума РФ (фото из открытых источников)

Среди главных требований – остановка украинских атак по железнодорожным мостам в глубоком российском тылу, а также по авиабазам стратегической авиации. По словам Чепы, Киев должен согласиться на кратковременное перемирие на отдельных участках фронта, которое предложила Российская Федерация.

"Если они (Украина, – ред.) согласуют это решение и, что гораздо важнее, будут неукоснительно его соблюдать, если будут выработаны адекватные и рабочие механизмы контроля, тогда, думаю, можно будет говорить уже и об объявлении какого-то более длительного периода на большем количестве участков фронта или даже на всем фронте сразу", – сказал представитель Госдумы.

Правда, он не уточнил, являются ли озвученные требования официальной позицией российской власти, или это его личное мнение относительно вероятного начала новых переговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль не просто так предлагает новое перемирие. В ходе вчерашних переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине кратковременное прекращение огня на отдельных участках фронта продолжительностью 2-3 дня. Агрессор использует это для улучшения своего оперативного положения на поле боя, рассказал политолог Олег Саакян.

Он отметил, что подобные предложения Россия делает не в первый раз — подобные идеи звучали еще до начала полномасштабной войны.

"Россияне хотят перемирия только на отдельных участках, чтобы забрать тела погибших и в то же время укрепиться, восстановить логистику или увести войска, рискующие оказаться в окружении", — пояснил эксперт.

 



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Источник: https://by.tsargrad.tv/news/deputat-chepa-nazval-dva-uslovija-na-kotoryh-moskva-soglasitsja-na-tretij-raund-peregovorov_1276219
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