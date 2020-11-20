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В Россию мужчину убили после просьбы надеть маску (видео)

Полиция сообщает, что мужчина умер из-за ножевого ранения в спину

сегодня, 22:43
Автор:

Татьяна Веремеева

В России, в городе Санкт-Петербург убили мужчину после того, как он попросил пассажиров автобуса надеть маски в общественном транспорте. Об этом пишет РБК.

В Россию мужчину убили после просьбы надеть маску (видео)

В полиции рассказали, что мужчина попросил мужчину и женщину надеть маски, после чего возник конфликт. Изначально они пытались выяснить кто прав словесно, но позже конфликт перерос в драку, которая продолжилась на улице. Подозреваемый ударил мужчину ножом, в результате ранения тот скончался.

Напавшего мужчину задержали сотрудники полиции. Оказалось, что это ранее судимый 40-летний мужчина из Оренбургской области.

Известно, что жертвой стал 53-летний житель Мурино, который был заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство).

Отметим, в российском Санкт-Петербурге масочный режим в общественных местах является обязательным. Нарушителей этого правила наказывают штрафом в 30 тысяч рублей.

Напомним, французский консул в Африке покончил жизнь самоубийством.


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Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fb771019a7947905be245ac
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