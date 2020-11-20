В Россию мужчину убили после просьбы надеть маску (видео)

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Татьяна Веремеева
В России, в городе Санкт-Петербург убили мужчину после
того, как он попросил пассажиров автобуса надеть маски в общественном транспорте. Об этом
пишет РБК.
В полиции рассказали, что мужчина попросил мужчину и
женщину надеть маски, после чего возник конфликт. Изначально они пытались
выяснить кто прав словесно, но позже конфликт перерос в драку, которая
продолжилась на улице. Подозреваемый ударил мужчину ножом, в результате ранения
тот скончался.
Напавшего мужчину задержали сотрудники полиции. Оказалось,
что это ранее судимый 40-летний мужчина из Оренбургской области.
Известно, что жертвой стал 53-летний житель Мурино, который
был заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра.
Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по ч. 1 ст. 105
(убийство).
Отметим, в российском Санкт-Петербурге масочный режим в
общественных местах является обязательным. Нарушителей этого правила наказывают
штрафом в 30 тысяч рублей.
Напомним, французский консул в Африке покончил жизнь самоубийством.
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