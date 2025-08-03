В Русской церкви одобрят насилие над детьми: заявление священника РПЦ

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил о допустимости насилия над детьми. Российский священник объясняет, что физическое наказание может являться частью нормального воспитания для детей. По его словам, "спартанское воспитание" является нормой, а избиение детей – допустимо, но только в "полных семьях".

Российский священник Андрей Ткачев. Фото из открытых источников

Российский православный священник Андрей Ткачев снова оказался в центре скандала после того, как допустил насилие над детьми. Во время очередного выступления он назвал физическое наказание частью нормального воспитания, однако при условии, что в семье есть и отец, и мать.

"Это все выражается в отце и матери. Если семья неполная — не работает", — сказал Ткачев.

Кроме того, Ткачев утверждает, что в отдельных случаях "без физического воздействия не обойтись", например, если ребенок "чрезмерно дерзок". Свой подход к воспитанию он называет "спартанским", подчеркивая, что дети "лучше вырастают", если проходят через трудности. По его словам, "За битого двух небитых дают".

Несмотря на всеобщее одобрение жестких методов, священник признает, что насилие имеет и обратную сторону.

"Я по опыту скажу вам: кто бьет — тому может понравиться. Здесь есть такая маниачная штука… Это все ужасно, конечно", — сказал Ткачев, подчеркнув, что эта информация из его собственного опыта.

Это не первое громкое заявление протоиерея. В мае он предложил ввести налог на бездетность для мужчин старше 40 лет, назвав их "трутнями", "кастратами" и "больными". Кроме того, Ткачев также обвинил женщин в демографическом кризисе, потому что они "дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский священник причиной войны России против Украины назвал мастурбацию.

Также "Комментарии" писали, что Ткачев назвал "причину", почему мужчины становятся геями.