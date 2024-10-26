В Рязани горит НПЗ (ВИДЕО)

В российском городе Рязань после воздушной тревоги вечером 26 октября загорелся нефтеперерабатывающий завод.

В России горит НПЗ. Фото из открытых источников

О пожаре на НПЗ сообщают российские паблики. Они опубликовали фото и видео пожаров на заводе.

В то же время власти Рязани опровергают, что пожар является результатом "прилета". В частности, заявляется, что воздушная тревога с использованием сирены в Рязане якобы была учебной.

Российские пропагандисты также утверждают, что огонь на НПЗ в Рязани — это якобы постоянно горящие факелы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад не прочь повторить в Украине сценарий, реализованный в Грузии, считает политолог Тарас Загородний. "Большинство западных партнеров, в частности Вашингтон и Берлин, смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы уже наконец-то сдохнете для того, чтобы мы снова могли нормально общаться с Путиным и вернуться к довоенному состоянию отношений с РФ?". Команда Джо Байдена в случае из Украины хочет повторить историю с Грузией. Как мы знаем, Запад фактически простил России вторжение в Грузию в 2008 году, а Барак Обама после аннексии грузинских территорий ел гамбургеры с Дмитрием Медведевым", — сказал он.