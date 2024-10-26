logo

BTC/USD

66979.90

ETH/USD

2479.48

LTC/USD

68.38

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Рязани горит НПЗ (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Рязани горит НПЗ (ВИДЕО)

После воздушной тревоги в российском городе Рязань вспыхнул НПЗ

сегодня, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В российском городе Рязань после воздушной тревоги вечером 26 октября загорелся нефтеперерабатывающий завод.

В Рязани горит НПЗ (ВИДЕО)

В России горит НПЗ. Фото из открытых источников

О пожаре на НПЗ сообщают российские паблики. Они опубликовали фото и видео пожаров на заводе.

В то же время власти Рязани опровергают, что пожар является результатом "прилета". В частности, заявляется, что воздушная тревога с использованием сирены в Рязане якобы была учебной.

Российские пропагандисты также утверждают, что огонь на НПЗ в Рязани — это якобы постоянно горящие факелы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад не прочь повторить в Украине сценарий, реализованный в Грузии, считает политолог Тарас Загородний. "Большинство западных партнеров, в частности Вашингтон и Берлин, смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы уже наконец-то сдохнете для того, чтобы мы снова могли нормально общаться с Путиным и вернуться к довоенному состоянию отношений с РФ?". Команда Джо Байдена в случае из Украины хочет повторить историю с Грузией. Как мы знаем, Запад фактически простил России вторжение в Грузию в 2008 году, а Барак Обама после аннексии грузинских территорий ел гамбургеры с Дмитрием Медведевым", — сказал он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vchkogpu/52093
Теги:

Новости

Все новости