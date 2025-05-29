В Санкт-Петербурге сильные взрывы: горит стратегическое предприятие РФ

В ночь на 29 мая в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории завода "Авангард", специализирующегося на производстве микроэлектроники и имеющего статус стратегического предприятия России. Об этом говорится в российских Telegram-каналах со ссылкой на очевидцев, местные экстренные службы.

Пожар на заводе "Авангард". Фото: из открытых источников

Согласно сообщениям, впервые сообщения о пожаре начали поступать около часа ночи. Говорилось, что пожар возник на территории помещений, где изготавливали и собирали микросхемы. В пабликах распространили информацию, что над местом пожара поднимался мощный столб густого черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

"Проходят работы по тушению пожара в производственном здании на Кондратовском проспекте, 72. На 5-м этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров", – говорится в заявлении МЧС Санкт-Петербурга.

Telegram-каналы "Питерская Хроника" и "SHOT" со ссылкой на очевидцев также сообщили о громких взрывах, которые прозвучали перед пожаром. Впрочем, никаких официальных сообщений об атаке беспилотников не поступало.

Стоит отметить, завод "Авангард", на котором произошел пожар, является крупным научно-производственным предприятием. Предприятие очень важно для оборонки РФ, ведь оно производит продукцию радиоэлектроники, микросхемотехники, приборы, а также базовые конструкции для радиоэлектронной аппаратуры. Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра и входит в перечень стратегических и системообразующих предприятий РФ.

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