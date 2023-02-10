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В СИЗО России умер украинский политзаключенный: какая причина

Власти страны-агрессорки незаконно осудили Гафарова на 13 лет лишения свободы за дело мусульман Крыма

сегодня, 19:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Вчера, 9 февраля, в СИЗО города Новочеркасска Российской Федерации скончался житель Крыма Джемиль Гафаров. Власти страны-агрессорки незаконно осудили его на 13 лет лишения свободы за дело мусульман Крымского полуострова.

В СИЗО России умер украинский политзаключенный: какая причина

Крымский политзаключенный Джемиль Гафаров (фото: crimean-solidarity org)

Об этом сообщают представители общественного объединения "Крымская солидарность" .


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"Я позвонила по телефону в СИЗО, мне сообщили, что он умер. Сказали, что его сегодня заберут в морг", — рассказала адвокат осужденного Лиля Гемеджи.

60-летний заключенный нуждался в процессе диализа почек и не раз говорил представителям суда, что не имей возможности не только готовиться к своему участию на многочисленных процессах, но и присутствовать на них.

При этом больной политический заключенный почти 4 года был в тюремной камере и нуждался в лечении. Об этом было известно, начиная с 2019 года, когда в доме крымчанина был произведен обыск, после которого Гафарова арестовали. имелась информация, что он болеет хроническими заболеваниями. В судебные органы РФ были предъявлены документы, подтверждающие его инвалидность. В частности, у жителя Крыма была хроническая почечная недостаточность и связанный с этим сердечный недуг.

На запросы главы и направленные в прокуратуру документы, касающиеся срочного порядка медицинского обследования, Гафарову отказали в госпитализации. Опанасенко потребовал специальные документы об ухудшённом самочувствии заключенного. Чтобы их изготовить, крымчанин должен был пройти хотя бы медосмотр специалистов. По причине долгих юридических исков запрос арестованного удовлетворили и отправили в МОТБ-19, однако надлежащую медицинскую помощь заключенному в больнице не предоставили.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова, — ГУР .




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Источник: https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid02GQyvyf6xYPAWa13EfPpDgUTUBVipofiPZmvnYjGJsgjBi5PU5Sza7F78eyG79pxbl
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