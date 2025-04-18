В скором времени все кардинально изменится: Путин дважды подложил Трампу свинью

Ситуация идет к своей развязке, так прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что он готов рекомендовать Трампу отказаться от переговоров по миру, политолог Виктор Андрусив.

Трамп и Путин

По его словам, США ждут сдвиги в вопросе мира именно от российской стороны. Эксперт считает, что терпение команды Трампа уже давно на выходе. Там, говорит политолог, все поняли, что кремлевский диктатор Владимир Путин водит их за нос.

"Впрочем, ситуация не станет однозначной раньше 9 мая. Путин известен совкодр*чер, и провести 80-летие Победы для него сакральная история. Если мирные переговоры по Украине закроются до этой даты, то многие мелкие политики, которые хотели посетить парад — явно призадумаются над поездкой в Москву и будущими отношениями с Трампом", — говорит эксперт.

Кроме того, добавляет он, Украина также можем испортить россиянам праздник, какие-то дополнительные операции, которые Силам обороны заблокируют, если будут верить в успех переговоров.

"Поэтому, скорее всего, Путин со следующей недели начнет подыгрывать, в какое-то условное перемирие, чтобы дотянуть до 9 мая, а там начать по новой", — считает Андрусив.

Кроме того, он обратил внимание, что США ведут переговоры с Ираном. Еще до их начала Трамп просил Путина поддержать Штаты по этому вопросу. Впрочем, Госдума перед стартом переговоров ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном, что существенно усилило его переговорные позиции.

"Это была достаточно ощутимая подложенная свинья, поскольку таким шагом Россия укрепила переговорные позиции Ирана. Трамп, отчаянно ищущий свои победные победы, может начать сильно злиться на Путина. Провал и по Украине, и по Ирану, будет свидетельствовать, что его просто поимели, а он не любит быть в такой роли. Поэтому близится время Ч, за которым я ожидаю нового Трампа, для которого Путин будет врагом", — отметил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ дали США совет, как заставить Украину к миру.



