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Ткачик Олеся
Ситуация идет к своей развязке, так прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что он готов рекомендовать Трампу отказаться от переговоров по миру, политолог Виктор Андрусив.
Трамп и Путин
По его словам, США ждут сдвиги в вопросе мира именно от российской стороны. Эксперт считает, что терпение команды Трампа уже давно на выходе. Там, говорит политолог, все поняли, что кремлевский диктатор Владимир Путин водит их за нос.
Кроме того, добавляет он, Украина также можем испортить россиянам праздник, какие-то дополнительные операции, которые Силам обороны заблокируют, если будут верить в успех переговоров.
Кроме того, он обратил внимание, что США ведут переговоры с Ираном. Еще до их начала Трамп просил Путина поддержать Штаты по этому вопросу. Впрочем, Госдума перед стартом переговоров ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном, что существенно усилило его переговорные позиции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ дали США совет, как заставить Украину к миру.
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