В составе делегации в Стамбул летит «крот» от Путина: какие у него задачи

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин отправил в Стамбул делегацию, которая состоит из "ноунеймов", говорит военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Переговоры о мире
В частности, в переговорную группу РФ входят Владимир Мединский; заместитель министра обороны Александр Фомин; замминистра иностранных дел Михаил Галузин; начальник главного управления генштаба Игорь Костюков.
Как заявил российский политтехнолог Аббас Галлямов, во время переговоров 2022 года Мединский показал себя с очень хорошей стороны.
При этом, добавил он, Мединский — абсолютный конъюнктурщик и будет исполнять ту роль, которую ему поручил кремлевский диктатор Владимир Путин.
В то же время, по его словам, Путин все же ввел в состав делегации своего "ястреба", так как никому не доверяет до конца. Этим человеком является Фомин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, каких гарантий от Запада добивается Путин. В частности, он хочет получить твердые гарантии того, что против РФ не введут сокрушительные санкции.
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