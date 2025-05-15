В составе делегации в Стамбул летит «крот» от Путина: какие у него задачи

Кремлевский диктатор Владимир Путин отправил в Стамбул делегацию, которая состоит из "ноунеймов", говорит военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Переговоры о мире

В частности, в переговорную группу РФ входят Владимир Мединский; заместитель министра обороны Александр Фомин; замминистра иностранных дел Михаил Галузин; начальник главного управления генштаба Игорь Костюков.

Как заявил российский политтехнолог Аббас Галлямов, во время переговоров 2022 года Мединский показал себя с очень хорошей стороны.

"Если Лавров в ситуации, когда удалось договориться по 9 пунктам из 10, сконцентрируется на том единственном, по которому договориться не удалось, устроив по этому поводу скандал; то Мединский — окажись он в условиях, когда получилось договориться лишь по 1 пункту из 10, — именно на этом одном и сконцентрируется. Не будь скандалить, а будет, наоборот, излучать оптимизм и утверждать, что самое сложное позади", — говорит Галлямов.

При этом, добавил он, Мединский — абсолютный конъюнктурщик и будет исполнять ту роль, которую ему поручил кремлевский диктатор Владимир Путин.

В то же время, по его словам, Путин все же ввел в состав делегации своего "ястреба", так как никому не доверяет до конца. Этим человеком является Фомин.

"Это, чтоб Мединский чего лишнего украинцам не пообещал. Чтобы понимал, что всё, сказанное им, обязательно будет использовано против него", — добавил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, каких гарантий от Запада добивается Путин. В частности, он хочет получить твердые гарантии того, что против РФ не введут сокрушительные санкции.



