В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с РФ

Как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров, президент Владимир Зеленский может попытаться тянуть время при помощи переговоров.

Владимир Зеленский

"Зеленский так рассуждает, как будто он победил и теперь диктует условия переговоров. Диктовать России условия бесполезно, Россия все свои условия уже высказала", — сказал Джабаров.

Российский политик назвал слова Зеленского о готовности к мирным переговорам через посредников уловкой. По его мнению, условия с посредниками — это "глупость", поскольку такие переговоры могут продолжаться месяцами или годами.

"Думаю, что это очередная уловка, чтобы затянуть время и подготовиться к нанесению ударов по нашей территории", — подытожил Джабаров.

При этом известно, что 30 июня Зеленский дал интервью Philadelphia Inquirer, в котором допустил возможность переговоров с РФ через посредников. Ранее о такой возможности также говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, что-то подобное происходило, когда между Украиной и РФ при участии посредников была заключена зерновая сделка.

В то же время известно, что в последнее время риторика украинских властей относительно мирных переговоров с РФ меняется. Например, президент Зеленский говорит, что Украина не заинтересована в том, чтобы война продолжалась годами, поскольку на фронте очень много потерь.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина сама будет решать, когда будет начинать переговоры с РФ. По его словам, Украина является жертвой войны, однако все же избрала путь дипломатии, чтобы ее завершить – разработав формулу мира, представленную на саммите в Швейцарии.



