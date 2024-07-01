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В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с РФ

В Совфеде считают, что президент Владимир Зеленский, хотя и поднимает тему переговоров с РФ при участии посредников, на самом деле не заинтересован в них

сегодня, 18:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров, президент Владимир Зеленский может попытаться тянуть время при помощи переговоров.

В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с РФ

Владимир Зеленский

"Зеленский так рассуждает, как будто он победил и теперь диктует условия переговоров. Диктовать России условия бесполезно, Россия все свои условия уже высказала", — сказал Джабаров.

Российский политик назвал слова Зеленского о готовности к мирным переговорам через посредников уловкой. По его мнению, условия с посредниками — это "глупость", поскольку такие переговоры могут продолжаться месяцами или годами.

"Думаю, что это очередная уловка, чтобы затянуть время и подготовиться к нанесению ударов по нашей территории", — подытожил Джабаров.

При этом известно, что 30 июня Зеленский дал интервью Philadelphia Inquirer, в котором допустил возможность переговоров с РФ через посредников. Ранее о такой возможности также говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, что-то подобное происходило, когда между Украиной и РФ при участии посредников была заключена зерновая сделка.

В то же время известно, что в последнее время риторика украинских властей относительно мирных переговоров с РФ меняется. Например, президент Зеленский говорит, что Украина не заинтересована в том, чтобы война продолжалась годами, поскольку на фронте очень много потерь.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина сама будет решать, когда будет начинать переговоры с РФ. По его словам, Украина является жертвой войны, однако все же избрала путь дипломатии, чтобы ее завершить – разработав формулу мира, представленную на саммите в Швейцарии.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/07/01/23365063.shtml?updated
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