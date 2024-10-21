В Совфеде придумали «неожиданную причину» визита главы Пентагона в Киев

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Ткачик Олеся
В Совфеде РФ прокомментировали визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Там считают, что главу Пентагона якобы отправили в Украину, чтобы он успокоил президента Владимира Зеленского после того, как Запад якобы "отверг" его план победы над РФ. В частности, об этом заявила сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.
Ллойд Остин
Также она предположила, что Остин мог прибыть в Киев и после того, как в Украине якобы начали допускать мысль о возобновлении ядерного статуса. Член Совфеда страны-агрессора допустила, что Остин якобы должен был "привести в чувства отбившегося от рук киевский режим", который "пресекает все красные линии".
При этом россиянка назвала "метаниями" все заявления о том, что Украина якобы готова создать ядерное оружие.
В то же время она самоуверенно заявила, что помощь Украине от США или НАТО ничего Киеву не даст.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Остин посетил Киев с необъявленным визитом.
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