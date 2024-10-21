В Совфеде придумали «неожиданную причину» визита главы Пентагона в Киев

В Совфеде РФ прокомментировали визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Там считают, что главу Пентагона якобы отправили в Украину, чтобы он успокоил президента Владимира Зеленского после того, как Запад якобы "отверг" его план победы над РФ. В частности, об этом заявила сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

Ллойд Остин

"По сообщениям зарубежных СМИ, целью визита Остина в Киев является демонстрация поддержки. Однако думается, что под этим имеется в виду попытка снизить уровень истерики, которую Зеленский закатил во время презентации распиаренного так называемого "плана победы", а по факту просто сборника всех ранее озвученных требований киевского режима. Как известно, этот гениальный план Запад и его сателлиты не поддержали", — сказала Никонорова.

Также она предположила, что Остин мог прибыть в Киев и после того, как в Украине якобы начали допускать мысль о возобновлении ядерного статуса. Член Совфеда страны-агрессора допустила, что Остин якобы должен был "привести в чувства отбившегося от рук киевский режим", который "пресекает все красные линии".

При этом россиянка назвала "метаниями" все заявления о том, что Украина якобы готова создать ядерное оружие.

"Это ходьба по тонкому льду. Хочется верить, что в Штатах это тоже понимают", — заявила Никонорова.

В то же время она самоуверенно заявила, что помощь Украине от США или НАТО ничего Киеву не даст.

"Россия не станет поступаться условиями ни своей, ни глобальной безопасности", — заявила Никонорова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Остин посетил Киев с необъявленным визитом.



