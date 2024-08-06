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В Совфеде РФ назвали страны, где могут проходить прямые переговоры о мире с Украиной

В России заявили, что основа для установления мира в Украине уже готова и Зеленскому «не стоит выдумывать велосипед»

сегодня, 13:23
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Ткачик Олеся

В террористической России отреагировали на слова президента Владимира Зеленского относительно мира и цинично заявили, что основа для его установления уже якобы готова. В частности, об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, она состоит из пунктов, предложенных кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Якобы поэтому Зеленскому "не стоит выдумывать велосипед".

В Совфеде РФ назвали страны, где могут проходить прямые переговоры о мире с Украиной

Сергей Цеков

"Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться", — заявил Цеков.

Российский политик добавил, что реальных договоренностей можно достичь якобы исключительно путем прямых переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, потенциальной площадкой для встречи может стать одна из стран бывшего СССР, в частности Беларусь или Казахстан, а также Китай, но не страны Европейского союза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с участниками рабочих групп по реализации пунктов формулы мира, обсуждаются способы и сроки их внедрения. По его словам, есть неизменная цель — уже в этом году подготовить реальную основу для справедливого завершения этой войны. И это возможно, подчеркнул глава государства.

В то же время известно, что перед саммитом в Швейцарии диктатор Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он заявил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/06/23620273.shtml?updated
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