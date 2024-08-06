В террористической России отреагировали на слова президента Владимира Зеленского относительно мира и цинично заявили, что основа для его установления уже якобы готова. В частности, об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, она состоит из пунктов, предложенных кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Якобы поэтому Зеленскому "не стоит выдумывать велосипед".

Сергей Цеков

"Основа для справедливого окончания украинского конфликта готова – это предложения, озвученные президентом России. Именно от этого нужно исходить и отталкиваться", — заявил Цеков.

Российский политик добавил, что реальных договоренностей можно достичь якобы исключительно путем прямых переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, потенциальной площадкой для встречи может стать одна из стран бывшего СССР, в частности Беларусь или Казахстан, а также Китай, но не страны Европейского союза.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с участниками рабочих групп по реализации пунктов формулы мира, обсуждаются способы и сроки их внедрения. По его словам, есть неизменная цель — уже в этом году подготовить реальную основу для справедливого завершения этой войны. И это возможно, подчеркнул глава государства.

В то же время известно, что перед саммитом в Швейцарии диктатор Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он заявил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.



