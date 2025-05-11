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Ткачик Олеся
В Совфеде России отреагировали на предложение кремлевского диктатора Владимира Путина организовать прямые переговоры с РФ в Стамбуле и заявили, что теперь развитие событий может пойти двумя путями.
Россия
В частности, как заявил сенатор Константин Косачев, есть первая идея, от "кураторов" Киева, которая, по их мнению, может остановить войну.
По его мнению, весь пар европейской "четверки" во вчерашнем Киеве ушел в свисток, как и все их потуги последних трех лет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.
Также "Комментарии" рассказывали, что американский президент Дональд Трамп поддержал предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Он выразил надежду, что таким образом удастся остановить войну в Украине.
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