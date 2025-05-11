В Совфеде России отреагировали на предложение кремлевского диктатора Владимира Путина организовать прямые переговоры с РФ в Стамбуле и заявили, что теперь развитие событий может пойти двумя путями.

Россия

В частности, как заявил сенатор Константин Косачев, есть первая идея, от "кураторов" Киева, которая, по их мнению, может остановить войну.

"Перемирие без переговоров и без перспектив для наступления мира versus переговоры, ведущие к миру. Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая — "дайте миру шанс". Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией. Выстраданных силами добра против сил зла", — заявил Косачев.

По его мнению, весь пар европейской "четверки" во вчерашнем Киеве ушел в свисток, как и все их потуги последних трех лет.

"Нелепый, бессмысленный исход политики европейского русофобства, сменившей мечтания нацистов о превосходстве арийской нации. Напротив, Москва в эти дни — центр мировой политики и центр принятия решений. Инициатива остаётся за нами. История расставляет всё по своим местам. Как и 80 лет назад", — заявил Косачев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.

Также "Комментарии" рассказывали, что американский президент Дональд Трамп поддержал предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле. Он выразил надежду, что таким образом удастся остановить войну в Украине.



