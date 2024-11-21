"В списке приоритетных целей для уничтожения": в Москве прямо пригрозили ударами соседней с Украиной стране

Российская Федерация заявила о возможности нанесения ударов по территории Польши в связи с запуском новой базы противовоздушной обороны НАТО. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

13 ноября в польском городе Редзиково, расположенном на побережье Балтийского моря, начала работать большая база ПВО "Aegis Ashore". Эта база является составной частью общего противоракетного щита НАТО, разработанного для перехвата ракет, представляющих угрозу. Кроме того, по утверждению в Москве, на базе могут быть размещены американские баллистические ракеты.

Мария Захарова отметила, что российская сторона рассматривает объект в Редзикове как потенциальную цель.

"Учитывая характер и уровень угроз, которые создают такие западные военные объекты, противоракетная оборона в Польше уже давно внесена в список приоритетных целей для потенциального уничтожения, которое, в случае необходимости, может быть исполнено широкой номенклатурой новейшего вооружения", — заявила Захаровой.

В ответ на эти угрозы в Министерстве иностранных дел Польши уже отреагировали. Как сообщает RMF24, спикер польского МИД Павел Вронский подчеркнул, что база в Редзикове носит исключительно оборонительный характер и создана для защиты от баллистических ракет, в том числе со стороны стран-изгоев.

"Это страны, которые строят свою политику на том, что постоянно кому-то угрожают, заявляют, что они к кому-то вторгнутся, и считают, что такое политическое ограбление – это их способ ведения политики", – отметил Вронский.

Он также подчеркнул, что подобные заявления со стороны России могут заставить США и НАТО усилить оборону всего восточного фланга Альянса, что сделает невозможным реализацию таких угроз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова попыталась объяснить звонок, запретивший ей говорить об ударе по Днепру.