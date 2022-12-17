В США назвали цель визита Путина в Беларусь

Собираясь с визитом в Минск президент России Владимир Путин преследует две цели. Первая – надавить на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно ускорения интеграции двух стран. Вторая цель – Путин намерен оговорить окончательные условия повторного наступления российско-белорусских войск с территории Беларуси на Украину. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в своем обновленном докладе озвучили аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что gрезидент России Владимир Путин окажет давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран во время визита в Минск. Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью. Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования российской интеграции, как он это делал десятилетиями. Лукашенко подчеркнул, что "Беларусью управляет никто, кроме нас", и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но их связи "всегда должны исходить из того, что мы суверенное и независимое государство".

Эксперты отмечают, Лукашенко до сих пор в значительной степени сопротивлялся усиленным требованиям России об интеграции и отказывался задействовать белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину. Визит в Минск может указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину

В настоящее время ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать в Украине даже вместе с российскими войсками. Однако встреча Путина и Лукашенко, как минимум, будет способствовать проведению отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину. Эта встреча подкрепит российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может атаковать Украину из Беларуси. Продолжающиеся удары России по Киеву, постоянные переброски войск в Беларусь и продолжающаяся воинственная риторика являются частью этой информационной операции.

Кремль вряд ли сломит волю украинцев к борьбе. Москва, вероятно, пытается убедить Запад признать, что Украина якобы не может существенно изменить нынешнюю линию фронта и что война фактически зашла в тупик.

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