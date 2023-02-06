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В США назвали главный страх Путина в войне против Украины

Провал наступления на Киев в 2022-м году вынудил Путина столкнуться со сложными решениями

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Шаги президента РФ Владимира Путина в отношении Украины указывают на вероятное несоответствие между его максималистскими целями и его готовностью принимать рискованные решения, необходимые для их достижения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны (ISW).  

В США назвали главный страх Путина в войне против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что Путин, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Украину капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.


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Российские спецслужбы, как сообщается, ожидали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заблаговременно опубликовали заранее написанную статью, восхваляющую "победу" России 26 февраля 2022 года.

Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствуют о том, что российский диктатор и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы в связи с его вторжением.

Провал наступления на Киев вынудил Путина столкнуться со сложными решениями. Но президент РФ по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-update-february-5-2023
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