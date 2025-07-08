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Недилько Ксения
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается, что Си Цзиньпин и Владимир Путин войдут в масштабный международный конфликт — Китай попытается захватить Тайвань, а Россия в это время нападет на страны НАТО. Таким образом, считает Рютте, они откроют два фронта, чтобы перегрузить североатлантический альянс. По факту это может означать начало Третьей мировой войны, но никто громкими словами не бросается.
В США обеспокоены – Россия и Китай могут напасть одновременно: где будет новый фронт
В интервью The New York Times Рютте заявляет:
Нападение Путина, например, на страны Балтии, стало бы серьезным испытанием для НАТО — встанет вопрос, насколько серьезно члены альянса относятся к обязательствам по взаимопомощи. При этом, предостерегает Рютте, Путин наращивает свой военный потенциал беспрецедентно высокими темпами, чтобы быть готовым к столкновению.
Цепной пес Путина Дмитрий Медведев уже отреагировал на высказывания генсека НАТО в своем стиле, написав в Х:
Медведев также посоветовал Рютте изучать русский язык, поскольку это может "пригодиться в сибирском лагере".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия уже начала устраивать провокации в Балтийском море.