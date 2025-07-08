Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается, что Си Цзиньпин и Владимир Путин войдут в масштабный международный конфликт — Китай попытается захватить Тайвань, а Россия в это время нападет на страны НАТО. Таким образом, считает Рютте, они откроют два фронта, чтобы перегрузить североатлантический альянс. По факту это может означать начало Третьей мировой войны, но никто громкими словами не бросается.

В США обеспокоены – Россия и Китай могут напасть одновременно: где будет новый фронт

В интервью The New York Times Рютте заявляет:

"Не будем наивными. Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит своему младшему партнеру, Владимиру Владимировичу Путину, в Москву и скажет ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и ты должен позаботиться о том, чтобы они были заняты в Европе, напав на территорию НАТО". Да, скорее всего, все так и произойдет".

Нападение Путина, например, на страны Балтии, стало бы серьезным испытанием для НАТО — встанет вопрос, насколько серьезно члены альянса относятся к обязательствам по взаимопомощи. При этом, предостерегает Рютте, Путин наращивает свой военный потенциал беспрецедентно высокими темпами, чтобы быть готовым к столкновению.

"Россия сейчас за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь альянс НАТО за год".

Цепной пес Путина Дмитрий Медведев уже отреагировал на высказывания генсека НАТО в своем стиле, написав в Х:

"Сержант Рютте явно переел волшебных грибов, которые так любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией через Тайвань, а затем и нападение России на Европу".

Медведев также посоветовал Рютте изучать русский язык, поскольку это может "пригодиться в сибирском лагере".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия уже начала устраивать провокации в Балтийском море.