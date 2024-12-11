Россия в среду заявила, что отношения с Вашингтоном настолько конфронтационны, что российские граждане не должны посещать Соединенные Штаты, Канаду и некоторые страны ЕС в ближайшие недели, поскольку они рискуют стать жертвами "охоты" со стороны властей США. Как пишет издание Reuters, американские дипломаты называют отношения хуже, чем когда-либо со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 года.

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Спикер МИД России Мария Захарова сообщила об угрозе для россиян во время визита.

"Мы призываем вас и дальше воздерживаться от поездок в Соединенные Штаты Америки и их союзные государства-сателлиты, включая прежде всего Канаду и, за небольшим исключением, страны Европейского Союза, во время этих праздников", — сказала она.

По данным издания, и Москва, и Вашингтон утверждают, что их граждане были неправомерно заключены в тюрьму, а их дипломатов все больше преследовали, поскольку отношения ухудшились, хотя они оба защищают убеждения собственными системами правосудия.

"Наши граждане стали объектом охоты американских властей и спецслужб США", — сказала Захарова, не уточняя подробностей.

Напомним, что РФ придумывает новые решения против украинцев. Так, как писал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин согласился рассмотреть пути поддержки украинцев, переехавших в страну-агрессорку.

Глава Кремля заявил о необходимости подумать над созданием системы, занимающейся поддержкой людей, приезжающих из Украины и планирующих строить свою жизнь в России.

К тому же, планируют создать систему, которая будет заниматься адаптацией украинских граждан.