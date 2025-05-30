В США озвучили последнее предупреждение Кремлю перед переговорами: чем пригрозили

Представитель США в ООН Джон Келли заявил, что нынешнее мирное предложение от Вашингтона — самый выгодный вариант для России, и президент Владимир Путин должен согласиться на него. Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН, сообщает Reuters.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По словам Келли, США призывают к полному 30-дневному прекращению огня — на суше, в воздухе, на море и в районах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты открыты для сотрудничества с РФ в рамках этой мирной инициативы и экономического пакета, ведь военного решения войны не существует.

"Мы уже сделали первый шаг — предложили немедленное и безоговорочное прекращение боевых действий, которое Украина поддержала, тогда как Россия отказалась. С тех пор мы настаиваем: Кремль должен согласиться на перемирие", — сказал дипломат.

Келли подчеркнул, что если Москва решит продолжать полномасштабную агрессию, Вашингтон пересмотрит свое участие в переговорах и может принять новые санкционные меры против РФ.

Он также сообщил, что после недавнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным США ожидают от российской стороны конкретного перечня требований, которые демонстрировали бы их реальный интерес к прекращению войны.

"Оценивать искренность намерений РФ мы будем не только по словам, но и по конкретным действиям", — добавил Келли, осудив последние массированные удары по Украине, которые, по его словам, свидетельствуют об отсутствии стремления к миру.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что отказ России продемонстрировать гибкость в переговорах по прекращению войны с Украиной может привести к ее международной изоляции. Об этом сообщает TRT Haber. По словам министра, инициатива американского президента Дональда Трампа по немедленному прекращению боевых действий стала важным сигналом для других участников переговорного процесса.