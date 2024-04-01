В США предположили убийство Путина в будущем

Американский политолог и политтехнолог Джейсон Смарт прогнозирует, что российского диктатора Владимира Путина убьет кто-нибудь из его окружения. По его словам, скоро наступит конец эпохи Путина, ведь российские олигархи понимают, что без него будет лучше.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала FREEДОМ Джейсон Смарт заверил, что россияне не верят в заявления Путина. В частности, политолог указывает, что в причастности Украины или стран Запада к терактам в Москве верит менее 20% россиян. Кроме того, граждане РФ понимают, что за смертью Алексея Навального стоит Путин, который на самом деле не мог выиграть выборы с результатом в 88% голосов.

Джейсон Смарт считает, что Путину будет все сложнее врать в будущем не только россиянам, но и его окружению.

"То есть это не какой-то заговор, в который можно верить. Это глупость просто, они сами это видят, понимают, что вскоре придет конец эпохи Путина. Он уже не может контролировать, что происходит внутри страны, не может выиграть войну в другой стране, а экономика России ежедневно становится хуже", – говорит американский политолог.

По его словам, ситуация в Кремле настолько обострится из-за лжи Путина и его бреда, что в конце концов кто-то из его окружения убьет диктатора.

"Ничего хорошего сейчас у России нет. Я думаю, что настанет тот день, когда кто-то из окружения Путина убьет его. Олигархи понимают, что будет лучше без него", — добавил Смарт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после выборов в США Путин может лишиться поддержки внутри страны.

Также "Комментарии" писал о заявлениях Путина, в которых он назвал условия, при которых союзники Украины станут "законной целью" для России.



