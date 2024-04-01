В США предположили убийство Путина в будущем

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Slava Kot
Американский политолог и политтехнолог Джейсон Смарт прогнозирует, что российского диктатора Владимира Путина убьет кто-нибудь из его окружения. По его словам, скоро наступит конец эпохи Путина, ведь российские олигархи понимают, что без него будет лучше.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
В эфире телеканала FREEДОМ Джейсон Смарт заверил, что россияне не верят в заявления Путина. В частности, политолог указывает, что в причастности Украины или стран Запада к терактам в Москве верит менее 20% россиян. Кроме того, граждане РФ понимают, что за смертью Алексея Навального стоит Путин, который на самом деле не мог выиграть выборы с результатом в 88% голосов.
Джейсон Смарт считает, что Путину будет все сложнее врать в будущем не только россиянам, но и его окружению.
По его словам, ситуация в Кремле настолько обострится из-за лжи Путина и его бреда, что в конце концов кто-то из его окружения убьет диктатора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после выборов в США Путин может лишиться поддержки внутри страны.
Также "Комментарии" писал о заявлениях Путина, в которых он назвал условия, при которых союзники Украины станут "законной целью" для России.
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