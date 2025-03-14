В США рассказали, что стоит за альтернативным соглашением Путина о перемирии с Украиной

Предложенное российским диктатором Владимиром Путиным альтернативное соглашение о прекращении огня создаст условия для возобновления боевых действий армией РФ в будущем. Диктатор пытается заполучить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики считают, что проект соглашения Путина, скорее всего, будет требовать от США и других партнеров приостановить военную помощь Киеву, а от Украины – прекратить мобилизацию и подготовку личного состава Вооруженных сил. Однако в случае продления на длительный период времени, такое соглашение создаст препятствия для восстановления, тренировки и оснащения украинских военных, к разоружению Украины, а также к тому, что Украина и страны Запада передадут России существенные рычаги влияния на ситуацию.

В то же время, аналитики обратили внимание на тот факт, что Путин ничего не сказал о прекращении Россией призыва на военную службу, производстве военной техники и получении военной помощи от своих союзников.

"Способность России продолжать эти меры во время потенциального перемирия, без аналогичного разрешения Украины, позволила бы российской армии возобновить наступательные операции с лучше укомплектованными и оснащенными подразделениями в нужное для нее время. Такие требования могут показаться четким свидетельством того, что Путин на самом деле не хочет мира", — убеждены в ISW.

В отчете также отмечается, что попытки Путина заключить новое соглашение о прекращении огня на условиях, которые асимметрично выгодны РФ, игнорируют заявленное намерение президента США Дональда Трампа, что прекращение огня создаст условия для переговоров о более всеобъемлющем мирном соглашении в будущем.

"Предложенная российским лидером сделка, подорвет заявленную администрацией Трампа цель достижения устойчивого мира в Украине, укрепит веру в то, что Россия может нанести военное поражение Украине. Также это будет стимулировать Путина к возобновлению военных действий против Украины вместо того, чтобы идти на любые уступки в формальных переговорах о прекращении войны", — говорится в отчете.

В ISW также убеждены, что Путин держит в заложниках предложение о прекращении огня и пытается получить превентивные уступки перед официальными переговорами о прекращении войны.

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