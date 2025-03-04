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В США рассказали о долгосрочных планах Путина и судьбе Украины

Путин не намерен останавливаться на оккупированных территориях Украины

4 марта 2025, 17:26
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Ткачик Олеся

Несмотря на возможное достижение соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией в 2025 году, кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен останавливаться. Кремль не планирует отводить войска или сокращать финансирование армии в пользу гражданских программ, отметил в эфире 24 канала бывший офицер ядерных и ракетных сил США Джейк Бро.

В США рассказали о долгосрочных планах Путина и судьбе Украины

Владимир Путин

По его словам, Путин стремится добиться победы, поскольку имеет масштабные геополитические амбиции. При этом он подчеркнул, что российский диктатор не испытывает серьезного сопротивления со стороны собственных элит, что укрепляет его намерения. Путин может сосредоточиться на странах Балтии, официальной аннексии Беларуси, а также попытках захватить Сувальский коридор в Польше и продвинуться в Молдову.

Кроме того, Бро отмечает, что Путин стремится контролировать всю территорию Украины, а не только временно оккупированные части. Для него это долгосрочный проект, который может растянуться на столетие, а также после его смерти его преемники могут продолжить политику "путинизма" для восстановления российской империи.

Через 500 лет, когда Россия будет контролировать половину Европы, Центральной Азии и Кавказа, по всей России будут установлены памятники Путину. Вот о чем он думает. Когда у вас такой уровень власти, богатства и контроля, вы начинаете думать о своем наследии", — отметил бывший офицер.

Он отмечает, что диктаторам вроде Путина безразлично, сколько людей погибнет – как среди их жертв, так и среди собственных солдат. Главным для них остается лишь ненасытное стремление к власти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп пытается выполнить все прихоти Птина, в том числе и уничтожить Владимира Зеленского.




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Источник: https://24tv.ua/plani-putina-shhodo-viyni-yaki-naymasshtabnishi-mriyi-diktatora_n2767490
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