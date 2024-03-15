В США рассказали, перед какой дилеммой оказался Кремль из-за атак на Белгородщину

Продолжение ограниченных рейдов с территории Украины в приграничные регионы России, скорее всего, заставит Кремль выбирать между оплатой репутационных или ресурсных расходов в ответ на вторжение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американских аналитиков Института изучения войны.

Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников

В ISW отмечают, российские источники, включая Минобороны (МО), утверждают, что части российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) продолжали нападения на российские пограничные населенные пункты, прежде всего в Курской области и Белгородской, но российские пограничники отразили атаки. Милблогеры утверждали, что РДК и ЛСР совершили вечером вертолетную высадку на низкой высоте у Козинки и что российские силы продолжали оборону.

В частности, известный российский милблогер критиковал российское военное командование – мол, российские пограничные районы не могут "дышать свободно" на третьем году войны, и утверждал, что кто-то допустил стратегический просчет, решив отвести российские войска полностью обратно в Россию.

Милблогер также призвал российских военных принять корректирующие меры, которые каким-то образом отодвинули бы линию фронта, по меньшей мере, на 40 километров от российской границы из Украины. Другой милблогер раскритиковал российские силы за то, что они не установили баррикады в отдельных приграничных населенных пунктах, чтобы предотвратить атаки с территории Украины.

"Эта критика подчеркивает текущую дилемму Кремля на фоне вторжений", – считают эксперты.

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