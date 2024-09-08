В США рассказали, сколько Иран передал РФ баллистических ракет и куда ими будут бить орки

Иран недавно передал России более 200 ракет Fateh-360, которые, вероятно, планирует использовать для атак на инфраструктуру Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Иранские ракеты

В частности, аналитики ISW ссылаются на статью The Times от 6 сентября, где, в частности, отмечено, что 4 сентября российское судно доставило эти ракеты в неизвестный порт на Каспийском море. Эту информацию издание получило от источника в украинской военной разведке.

Также недавно официальные представители США и Европы подтвердили, что Иран стал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, к которым относятся и Fateh-360.

По оценкам ISW, Россия, вероятно, будет применять эти ракеты для поражения энергетической, военной и гражданской инфраструктуры Украины, что может происходить уже этой осенью и зимой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Иран, вероятно, поставил России баллистические ракеты малой дальности. При этом военные считают, что Запад должен отреагировать на такие действия Ирана и РФ, например увеличить осанки своего оружия Украине и позволить бить ею вглубь российских территорий. Они говорят, что уровень поддержки России так называемой осью зла вырос в разы и на это необходимо срочно реагировать. Пока Запад жует сопли, месяцами обдумывая сначала вообще возможность бить их оружием по вражеской территории, а потом еще каждый метр — там все гораздо быстрее происходит, заявили военные. Изготовили, передали, производят следующую партию. Все происходит без каких-либо ограничений и условий, добавили в ВСУ.



