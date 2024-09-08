logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В США рассказали, сколько Иран передал РФ баллистических ракет и куда ими будут бить орки
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, сколько Иран передал РФ баллистических ракет и куда ими будут бить орки

Россия наиболее вероятно будет бить иранскими баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре Украины

сегодня, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Иран недавно передал России более 200 ракет Fateh-360, которые, вероятно, планирует использовать для атак на инфраструктуру Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, сколько Иран передал РФ баллистических ракет и куда ими будут бить орки

Иранские ракеты

В частности, аналитики ISW ссылаются на статью The Times от 6 сентября, где, в частности, отмечено, что 4 сентября российское судно доставило эти ракеты в неизвестный порт на Каспийском море. Эту информацию издание получило от источника в украинской военной разведке.

Также недавно официальные представители США и Европы подтвердили, что Иран стал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, к которым относятся и Fateh-360.

По оценкам ISW, Россия, вероятно, будет применять эти ракеты для поражения энергетической, военной и гражданской инфраструктуры Украины, что может происходить уже этой осенью и зимой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Иран, вероятно, поставил России баллистические ракеты малой дальности. При этом военные считают, что Запад должен отреагировать на такие действия Ирана и РФ, например увеличить осанки своего оружия Украине и позволить бить ею вглубь российских территорий. Они говорят, что уровень поддержки России так называемой осью зла вырос в разы и на это необходимо срочно реагировать. Пока Запад жует сопли, месяцами обдумывая сначала вообще возможность бить их оружием по вражеской территории, а потом еще каждый метр — там все гораздо быстрее происходит, заявили военные. Изготовили, передали, производят следующую партию. Все происходит без каких-либо ограничений и условий, добавили в ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-7-2024
Теги:

Новости

Все новости