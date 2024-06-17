В США рассказали, зачем на самом деле Путин проявляет интерес к переговорам

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной. Весь его "интерес" к диалогу призван склонить Запад к уступкам, которые нарушат суверенитет Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"ISW продолжает считать, что президент России Владимир Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь симулирует интерес к ним в отдельных случаях в рамках более широких информационных усилий, направленных на то, чтобы склонить Запад к упреждающим уступкам, которые нарушат суверенитет Украины", — говорится в отчете.

Также аналитики считают, что Владимир Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных переговорах в обозримом будущем. Это объясняется тем, что недавно российский диктатор изложил теорию победы России в Украине, основанную на предположении, что российские войска способны к неограниченному постепенному наступлению на поле боя, чтобы пережить поддержку Украины со стороны Запада.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.

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