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В США рассказали, зачем на самом деле Путин проявляет интерес к переговорам

ISW продолжает считать, что Владимир Путин не заинтересован в добросовестных переговорах

сегодня, 07:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной. Весь его "интерес" к диалогу призван склонить Запад к уступкам, которые нарушат суверенитет Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, зачем на самом деле Путин проявляет интерес к переговорам

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"ISW продолжает считать, что президент России Владимир Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь симулирует интерес к ним в отдельных случаях в рамках более широких информационных усилий, направленных на то, чтобы склонить Запад к упреждающим уступкам, которые нарушат суверенитет Украины", — говорится в отчете.

Также аналитики считают, что Владимир Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных переговорах в обозримом будущем. Это объясняется тем, что недавно российский диктатор изложил теорию победы России в Украине, основанную на предположении, что российские войска способны к неограниченному постепенному наступлению на поле боя, чтобы пережить поддержку Украины со стороны Запада.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что когда-то действительно "надо будет" вести переговоры с Россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала основное условие, при котором Россия может принять участие в следующем Саммите мира. По ее словам, Кремль должен для этого проявить желание и придерживаться мирных переговоров на основе Устава Организации объединенных наций.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, когда готов к переговорам с Россией.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-16-2024
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