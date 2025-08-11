В США выяснили, как Кремль планирует использовать встречу Трампа и Путина против Украины

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может стать частью стратегии Кремля по подрыву единства между Вашингтоном и европейскими союзниками.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW считают, что Москва не намерена делать реальные шаги к миру во время встречи Трампа и Путина 15 августа на Аляске. Кремль стремится представить Украину и Европу как главные препятствия для прекращения войны. Последние заявления чиновников РФ свидетельствуют о том, что Кремль готовит информационную почву для этой встречи.

10 августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram обвинил Европу в попытках помешать Соединенным Штатам "остановить войну". Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал политику европейских стран "антироссийской" и якобы мешающей быстрому урегулированию конфликта.

Российский политолог Сергей Марков в интервью Washington Post заявил, что главная задача Кремля на переговорах состоит в том, чтобы убедить Трампа в том, что ответственность за продолжение войны лежит на Киеве и европейских столицах. По его словам, единственный компромисс, на который готова пойти Москва – это временный отказ от наступления на Одесскую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области. При этом он повторил тезис российской пропаганды, что президент Украины Владимир Зеленский стал главной причиной войны, а Европа сразу за ним.

"Кремль уже давно пытается ослабить единство между Соединенными Штатами, Европой и Украиной в рамках более широкой кампании, направленной на сдерживание дальнейшей поддержки Украины Западом и отвлечение внимания от непреклонности России относительно мирного процесса и нежелание идти на компромисс по первоначальным военным требованиям Путина", — говорится в отчете ISW.

Несмотря на такие заявления Кремля, ISW напоминает, что Киев и европейские партнеры неоднократно заявляли о готовности к настоящим переговорам и заключении реальных соглашений о прекращении огня. Однако Россия систематически отвергала эти предложения, требуя уступок на поле и политических изменений в свою пользу.

ISW прогнозирует, что даже в случае достижения какой-либо договоренности Москва, вероятно, использует ее в качестве инструмента давления, обвиняя Украину в нарушениях, что уже неоднократно случалось весной 2025 года.

"Россия остается нежелательной идти на компромисс относительно своих давних военных целей, направленных на предотвращение вступления Украины в НАТО, изменение режима в Украине в пользу пророссийского марионеточного правительства и демилитаризацию Украины – все это обеспечило бы полную капитуляцию Украины", — добавляют аналитики.

