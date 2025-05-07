В Украине отреагировали на информацию из РФ о подготовке "Орешника" для ударов по Киеву

Российские пропагандистские Telegram-каналы накануне 9 мая распространили информацию о якобы планах Кремля применить баллистическую ракету "Орешник" для удара по Киеву. В Украине назвали заявления из РФ "страшилками" из-за собственного ужаса перед возможной атакой по Москве.

В России угрожают ударить "Орешником"

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко назвал сообщение о возможности России атаковать "Орешником" "информационными атаками".

"Относительно орешника. Путин обожает информационные атаки. Вспомните, как после того удара пропагандистские СМИ накручивали уровень истерики. Поэтому давайте меньше тянуть в наше информационное пространство пропаганды (ибо именно на это все и рассчитано), а при объявлении воздушной тревоги – проходить в укрытие", — пишет Гончаренко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что у России был неудачный запуск "Орешника". По словам лейтенанта, Россия, таким образом, показала свой страх.

"Путин забыл уточнить, что второй пуск "орешника" вообще был неудачен — он банально не улетел. А вообще, все эти страшилки о "орешнике" означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть "орешник"", — пишет Коваленко.

7 мая в Telegram-каналах распространилась информация, что Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой "Орешник". Причиной этого называли отказ Украины от "перемирия" Путина.

После удара по заводу "Южмаш" в Днепре в ноябре 2024 года Владимир Путин заявил об испытании Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что такое баллистическая ракета "Орешник".

Также "Комментарии" писали, что появились первые результаты исследования обломков "Орешника".