В Украине отреагировали на информацию из РФ о подготовке "Орешника" для ударов по Киеву

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Slava Kot
Российские пропагандистские Telegram-каналы накануне 9 мая распространили информацию о якобы планах Кремля применить баллистическую ракету "Орешник" для удара по Киеву. В Украине назвали заявления из РФ "страшилками" из-за собственного ужаса перед возможной атакой по Москве.
В России угрожают ударить "Орешником"
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко назвал сообщение о возможности России атаковать "Орешником" "информационными атаками".
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что у России был неудачный запуск "Орешника". По словам лейтенанта, Россия, таким образом, показала свой страх.
7 мая в Telegram-каналах распространилась информация, что Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой "Орешник". Причиной этого называли отказ Украины от "перемирия" Путина.
После удара по заводу "Южмаш" в Днепре в ноябре 2024 года Владимир Путин заявил об испытании Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что такое баллистическая ракета "Орешник".
Также "Комментарии" писали, что появились первые результаты исследования обломков "Орешника".
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