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В Украине жестко поставили на место Путина за его циничный бред

Путин соврал о якобы захвате Временного Яра, поскольку российские войска до сих пор его не контролируют.

1 августа 2025, 15:40
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Клименко Елена

Российский правитель Владимир Путин сделал очередную серию заявлений о войне в Украине, которые, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, содержат многочисленные манипуляции и ложь.

В Украине жестко поставили на место Путина за его циничный бред

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, российский лидер сознательно исказил факты, заявив, что Украина никогда не соглашалась на перемирие или переговоры. На самом же деле, подчеркнул Коваленко, еще в марте Киев поддержал американскую инициативу по прекращению огня, а также неоднократно выражал готовность к встрече на самом высоком уровне — с участием Дональда Трампа, Реджепа Эрдогана и европейских лидеров.

Кроме этого, Путин еще раз соврал, утверждая, что Часов Яр уже находится под контролем российских войск. Коваленко подчеркнул, что это не соответствует действительности — оккупанты не контролируют город.

Не менее абсурдным, по его словам, выглядит заявление о якобы налаженном серийном производстве дронов "Орешник", хотя даже второй его запуск оказался провальным.

Среди других дезинформационных тезисов Путина была и недостоверная оценка обмена телами погибших: он заявил, что РФ получила лишь десятки тел, тогда как Украина тысячи. Также российский лидер не удержался от упоминания скандала вокруг НАБУ и САП, назвав его "позорным", пытаясь использовать внутриукраинские события в своей пропагандистской риторике.

Как уже писал портал "Комментарии", Россия не впервые объявляет о якобы захвате населенных пунктов, хотя фактически не контролирует их. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный эксперт Денис Попович, комментируя заявления Москвы по поводу Временного Яра в Донецкой области. Он отметил, что оккупанты, которые сообщают об успешном взятии поселка, часто получают награды и отпуска.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9588
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