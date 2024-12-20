В закрытых клубах обсуждают убийство Путина: когда примут решение о ликвидации

В Москве могут проходить закрытые обсуждения по устранению российского диктатора Владимира Путина, об этом в чате на Главреде заявил социолог Игорь Эйдман. В то же время, он отмечает, что о таких переговорах станет известно только тогда, когда в России начнется мятеж.

Владимир Путин

Эйдман подчеркивает, что пока мятеж не происходит из-за того, что российские элиты боятся Путина даже больше, чем угрозы ядерной войны. По его мнению, заговор против диктатора, хоть и возможный, является чрезвычайно сложным процессом.

"Но ведь это ужасно опасно, ведь в любой момент кто-то может стукнуть. Как окажется стукач в этой компании, который просто настучит ФСБшникам, и все, всех арестуют, казнят или напоят Новичком. Разумеется, и олигархи, и чиновники боятся, запуганы все", – сказал он.

Впрочем, по словам эксперта, история знает немало случаев свержения авторитарных правителей, например Павла I или Никиты Хрущева. Но для этого нужна значительная консолидация окружающих, тщательный план, а также поддержка силовиков.

Эйдман предполагает, что разговоры о возможности устранения Путина могут вестись в закрытых элитных клубах Москвы.

"В то же время мы не знаем, возможно, какие-то подобные разговоры-переговоры где-то в тайных закрытых гольф-клубах Москвы ведутся, а там есть такие клубы, например, у Германа Грефа. Такие переговоры вполне вероятны. Но мы об этом узнаем только тогда, когда состоится сам путч или мятеж, или заговор", — подытожил Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин панически боится смерти, из-за чего охрана и обеспечение его неприкосновенности стали главной задачей в России.



