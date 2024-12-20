В закрытых клубах обсуждают убийство Путина: когда примут решение о ликвидации

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Ткачик Олеся
В Москве могут проходить закрытые обсуждения по устранению российского диктатора Владимира Путина, об этом в чате на Главреде заявил социолог Игорь Эйдман. В то же время, он отмечает, что о таких переговорах станет известно только тогда, когда в России начнется мятеж.
Владимир Путин
Эйдман подчеркивает, что пока мятеж не происходит из-за того, что российские элиты боятся Путина даже больше, чем угрозы ядерной войны. По его мнению, заговор против диктатора, хоть и возможный, является чрезвычайно сложным процессом.
Впрочем, по словам эксперта, история знает немало случаев свержения авторитарных правителей, например Павла I или Никиты Хрущева. Но для этого нужна значительная консолидация окружающих, тщательный план, а также поддержка силовиков.
Эйдман предполагает, что разговоры о возможности устранения Путина могут вестись в закрытых элитных клубах Москвы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин панически боится смерти, из-за чего охрана и обеспечение его неприкосновенности стали главной задачей в России.
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