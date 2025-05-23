Ватикан не подходит для переговоров с Украиной: Лавров выдал шокирующее заявление

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ватикан, по мнению Кремля, является неподходящим местом для мирных переговоров между РФ и Украиной. Причиной он назвал религиозный аспект — мол, трудно представить, что православные государства будут обсуждать свои проблемы на ассоциирующейся территории с католицизмом.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

"Это выглядит не совсем уместно. Ватикан — католическая площадка, а мы говорим о православных странах", — сказал Лавров.

Одной из главных причин неприемлемости переговоров в Ватикане он назвал якобы политику Киева по "ликвидации Украинской православной церкви", подчиненной Московскому патриархату. По словам Лаврова, Россия расценивает это как религиозные притеснения, а также продолжающийся конфликт, который, как он утверждает, дискриминирует русскоязычное население Украины.

"Мы не позволим, чтобы русскоязычные украинцы оставались под контролем киевской хунты во главе с Зеленским. Это было бы преступлением", — подчеркнул министр.

По мнению Лаврова, самый простой способ завершить войну – это требование международного сообщества к Киеву отменить законы, которые, как считает Москва, ущемляют права русскоязычных граждан.

Как известно, после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным 19 мая. Американский лидер заявил, что Россия и Украина должны провести прямые переговоры без посредников.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже обсуждает с партнерами формат следующего раунда мирных переговоров — возможными местами называют Стамбул, Ватикан и Швейцарию.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подтвердила, что Папа Римский Лев XIV готов выступить посредником в диалоге между сторонами.

Как уже писал портал "Комментарии", Москва не проявляет интереса к участию в переговорах при посредничестве Святого Престола — в частности, российское руководство не рассматривает возможность поездки Владимира Путина в Ватикан или в другую страну для участия в переговорах.