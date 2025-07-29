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Кречмаровская Наталия
Амбициозные планы России разваливаются — причина одна — нехватка денег из-за войны против Украины.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что программу обновления гражданского морского флота сократили более чем на 40% из-за хронической нехватки финансирования. Эту программу Россия широко рекламировала в 2023 году. Отмечается, что в течение пяти лет планировали построить 260 торговых, рыболовных и круизных судов, но реальное исполнение проекта оказалось под сомнением.
Аналитики Центра также отметили, что не лучше ситуация наблюдается и в гражданской авиации. Аварии самолетов в РФ стали системным явлением, причины – санкции и техническая деградация. В частности, недавнее падение Ан-24 в амурской области унесло жизни всех 49 человек на борту.
Проблемы возникают и наблюдаются и в военно-морском секторе. Яркий пример, по данным ЦПД, решение списать и отправить на металлолом единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Кроме того, в этом году в Санкт-Петербурге впервые отменен главный военно-морской парад — без объяснений.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что делают оккупанты в Севастополе.