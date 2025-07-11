На трехдневном саммите, состоявшемся на этой неделе в Лондоне, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились об усилении своей ведущей роли посредством ряда совместных оборонных инициатив. Они, в частности, охватывают координацию ядерных потенциалов двух стран для сдерживания, а в случае необходимости и ответа на возможные ядерные угрозы России против европейских стран, сообщает The Telegraph.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В пресс-релизе, обнародованном из резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10 говорится: "любому противнику, угрожающему жизненно важным интересам Британии или Франции, может быть противопоставлена мощь ядерных сил обеих стран".

Однако, как отмечает издание, хотя это заявление звучит громко, его основная цель — заставить потенциальных врагов Европы, в частности президента РФ Владимира Путина, задуматься о последствиях использования российских ядерных боеголовок, количество которых достигает 5500 единиц, против объектов на европейском континенте.

В то же время, несмотря на официальные заявления Франции и Великобритании о готовности к координации своих ядерных сил в случае серьезной угрозы безопасности Европы, значительная часть их территории уже находится под ядерной защитой со стороны Соединенных Штатов.

Следовательно, согласно материалу, это новое заявление скорее рассматривается как дополнение к действующему соглашению, а не как введение новой стратегии безопасности. Также отмечается, что для Лондона и Парижа подобные обещания сравнительно просты, поскольку они осознают: в случае крупномасштабного военного конфликта в Европе США все равно будут вовлечены так или иначе.

Автор публикации также отмечает, что если Россия использует ядерное оружие против Балтийских государств — хотя такое развитие событий выглядит маловероятно — из сообщения не следует четкого ответа на вопрос, могут ли эти страны рассчитывать на прямую поддержку со стороны Франции и Великобритании.