Северная Корея использует комплектующие от девяти западных производителей, в том числе из США, Нидерландов и Великобритании при создании баллистических ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Ракетный удар

Генеральная прокуратура Украины заявила, что российские военные использовали ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине в 2024 году, что привело к гибели не менее 28 человек и ранению 213. При этом в баллистических ракетах KN-23 от КНДР вся электроника — западное производство.

"Корейского там почти ничего нет. Все важные компоненты иностранные, а металл быстро ржавеет", — отметил Андрей Кульчицкий, начальник Военно-исследовательской лаборатории Киевского НИИ судебных экспертиз.

По данным украинской разведки, около 70% деталей из США. Другие компоненты производятся в Германии, Швейцарии, а также в Китае, часто подрабатывает некоторые из них. Эксперты считают, что большинство западных комплектующих поступает в Северную Корею через Китай.

"Мы отследили, что некоторые компоненты поставляли китайские компании, закупавшие их у производителей и посредников. Поэтому Пхеньян импортирует эти товары через серые схемы", — сообщил Дэмиен Сплитерс, заместитель директора Conflict Armament Research.

Подобные схемы активно употребляет и Россия. Западные комплектующие находят в каждом русском беспилотнике и ракете. Например, для производства дрона С-70 "Охотник" и фальш-дронов "Гербера" Россия использовала детали из США, Германии и Швейцарии.

По словам уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка, ни одна компания-производитель пока не была привлечена к ответственности за эти поставки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин получит еще больше баллистических ракет для ударов Украине.



