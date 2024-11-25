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Великобритания и США помогают РФ в войне против Украины: неожиданные подробности

Страны Запада поставляют комплектующие к ракетам, которыми Россия уничтожает Украину

сегодня, 15:33
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Ткачик Олеся

Северная Корея использует комплектующие от девяти западных производителей, в том числе из США, Нидерландов и Великобритании при создании баллистических ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Великобритания и США помогают РФ в войне против Украины: неожиданные подробности

Ракетный удар

Генеральная прокуратура Украины заявила, что российские военные использовали ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине в 2024 году, что привело к гибели не менее 28 человек и ранению 213. При этом в баллистических ракетах KN-23 от КНДР вся электроника — западное производство.

"Корейского там почти ничего нет. Все важные компоненты иностранные, а металл быстро ржавеет", — отметил Андрей Кульчицкий, начальник Военно-исследовательской лаборатории Киевского НИИ судебных экспертиз.

По данным украинской разведки, около 70% деталей из США. Другие компоненты производятся в Германии, Швейцарии, а также в Китае, часто подрабатывает некоторые из них. Эксперты считают, что большинство западных комплектующих поступает в Северную Корею через Китай.

"Мы отследили, что некоторые компоненты поставляли китайские компании, закупавшие их у производителей и посредников. Поэтому Пхеньян импортирует эти товары через серые схемы", — сообщил Дэмиен Сплитерс, заместитель директора Conflict Armament Research.

Подобные схемы активно употребляет и Россия. Западные комплектующие находят в каждом русском беспилотнике и ракете. Например, для производства дрона С-70 "Охотник" и фальш-дронов "Гербера" Россия использовала детали из США, Германии и Швейцарии.

По словам уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка, ни одна компания-производитель пока не была привлечена к ответственности за эти поставки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин получит еще больше баллистических ракет для ударов Украине.




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