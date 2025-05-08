Вэнс заявил, что Россия требует слишком многого по Украине: в Кремле ответили

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия "слишком много" требует в вопросах окончания войны в Украине. На эти слова ответил спикер Кремля Дмитрий Песков заявив, что Россия требует учесть "национальные интересы" в вопросах переговоров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: "Комментарии"

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса и требований России о переговорах.

"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Чтобы устранить первопричины конфликта. Это очень важно, потому что это напрямую связано с нашими национальными интересами, с гарантиями нашей безопасности", — сказал Песков.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что дальнейшая позиция России будет зависеть от того, как пройдет предложенное Путином трехдневное "перемирие". Несмотря на заявления Кремля о существовании "перемирия", Украина зафиксировала неоднократные его нарушения со стороны РФ, в частности речь идет о штурмовых действиях, использовании артиллерии и сбросе авиабомб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей Ди Вэнс призвал Украину и Россию пойти на прямые переговоры, чтобы завершить войну. По его словам, Москва в войне требует "слишком много" и позиция между Украиной и Россией очень далека, поэтому США как посредник не смогут решить эту ситуацию. Кроме того, Вэнс считает, что из-за нежелания идти России на 30-дневное перемирие его можно отвергнуть и работать над другим вариантом окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на угрозы России использовать "вундервафлю" для удара по Украине.