Вернут, а не захватят: Путин исправил Лукашенко, когда тот говорил об оккупации Украины (ВИДЕО)

Путин и Лукашенко (фото из открытых источников)

"Вернут". Путин исправил Лукашенко, который сказал, что войска РФ "захватят" территорию Украины. Соответствующее заявление он сделал во время встречи на Валааме.

"Огрызут, захватят и пойдут дальше", — заявил президент Беларуси, комментируя продвижение армии РФ.

"Вернут", — исправил его Путин, после чего Лукашенко тоже использовал это слово. "Это наше", – добавил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин выступил с очередными заявлениями о войне в Украине, сосредоточив внимание на возможных путях достижения мира и перспективах переговорного процесса. Его слова активно распространяются посредством подконтрольных государственных СМИ.

Глава Кремля отметил, что Москва не возражает против задержки переговорного процесса, если украинская сторона считает, что пока не самый благоприятный момент для диалога. По словам Путина, Россия готова дождаться, когда Киев будет готов вернуться к переговорам. Он также упомянул о стамбульских переговорах, назвав их "в целом положительным опытом". По его убеждению, диалог — ключевой инструмент в урегулировании конфликта, который необходимо использовать при любых условиях.

Отдельно Путин подчеркнул, что поддерживает идею достижения устойчивого мира без установления временных рамок или компромиссов на короткий срок. При этом он отметил, что завышенные ожидания зачастую становятся причиной глубоких разочарований в мирном процессе.

На фоне этих заявлений, 31 июля президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике ракетные удары РФ по украинским городам и подчеркнул, что США готовы прибегнуть к новым санкциям, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом до 8 августа. В свою очередь, американская делегация в Совете Безопасности ООН подтвердила, что Трамп настаивает на достижении мирной договоренности в кратчайшие сроки.



