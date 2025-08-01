logo

BTC/USD

115760

ETH/USD

3665.18

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

47.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Вернут, а не захватят: Путин исправил Лукашенко, когда тот говорил об оккупации Украины (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Вернут, а не захватят: Путин исправил Лукашенко, когда тот говорил об оккупации Украины (ВИДЕО)

Путин считает, что его война, это не оккупация, а возвращение территорий РФ

1 августа 2025, 15:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Вернут, а не захватят: Путин исправил Лукашенко, когда тот говорил об оккупации Украины (ВИДЕО)

Путин и Лукашенко (фото из открытых источников)

"Вернут". Путин исправил Лукашенко, который сказал, что войска РФ "захватят" территорию Украины. Соответствующее заявление он сделал во время встречи на Валааме.

"Огрызут, захватят и пойдут дальше", — заявил президент Беларуси, комментируя продвижение армии РФ.

"Вернут", — исправил его Путин, после чего Лукашенко тоже использовал это слово. "Это наше", – добавил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин выступил с очередными заявлениями о войне в Украине, сосредоточив внимание на возможных путях достижения мира и перспективах переговорного процесса. Его слова активно распространяются посредством подконтрольных государственных СМИ.

Глава Кремля отметил, что Москва не возражает против задержки переговорного процесса, если украинская сторона считает, что пока не самый благоприятный момент для диалога. По словам Путина, Россия готова дождаться, когда Киев будет готов вернуться к переговорам. Он также упомянул о стамбульских переговорах, назвав их "в целом положительным опытом". По его убеждению, диалог — ключевой инструмент в урегулировании конфликта, который необходимо использовать при любых условиях.

  Отдельно Путин подчеркнул, что поддерживает идею достижения устойчивого мира без установления временных рамок или компромиссов на короткий срок. При этом он отметил, что завышенные ожидания зачастую становятся причиной глубоких разочарований в мирном процессе.

На фоне этих заявлений, 31 июля президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике ракетные удары РФ по украинским городам и подчеркнул, что США готовы прибегнуть к новым санкциям, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом до 8 августа. В свою очередь, американская делегация в Совете Безопасности ООН подтвердила, что Трамп настаивает на достижении мирной договоренности в кратчайшие сроки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/smotri_media/112633
Теги:

Новости

Все новости