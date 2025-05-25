Вертолет Путина попал под обстрел: что известно

Вертолет российского диктатора Владимира Путина попал в эпицентр отражения атаки неизвестных БпЛА по Курской области 20 мая. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия 24".

Путин выходит из вертолета. Архивное фото росСМИ

Это произошло во время визита российского диктатора в регион.

Путин 20 мая с рабочей поездкой посетил Курскую область. Диктатор Кремля провел встречу с главами муниципалитетов региона и рассказал, что владеет всей информацией о ситуации в Курской области, поскольку ему докладывает правительство, а также военные и спецслужбы.

"(Вертолет президента был) фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", – сказал Дашкин.

Как говорится в материале на сайте телеканала, по словам Дашкина, массированная атака дронов была успешно отбита, российский диктатор не пострадал.

В украинских СМИ уже отмечают, что не исключено, что все это ложь для создания героического ореола "бункерного".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин в шутку объяснил выбор Хинштейна как врио губернатора Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию о кремлевском агентстве ТАСС.

Диктатор России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области, отвечая на слова о том, что Сумы должны стать территорией РФ, пошутил, что Александра Хинштейна избрали врио губернатора региона потому, что он тоже "хочет все больше".

Во время совещания Путина с главами муниципалитетов региона, которое проходило 20 мая, глава Глушковского района Павел Золотарев, отвечая на вопрос президента о том, на сколько километров нужно отогнать противника от границы, ответил, что Сумы должны стать российской территорией.