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Вице-маршал Британии посоветовал Путину быть осторожным в своих действиях: до чего может доиграться

Путин пытается запугать страны НАТО, впрочем, у него это плохо получается

сегодня, 18:01
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается запугать страны НАТО своими заявлениями об угрозе из-за использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Однако такие действия могут создать больше проблем для самой России, чем для Альянса, считает бывший заместитель командующего Королевскими ВВС Великобритании Грег Багвелл.

Вице-маршал Британии посоветовал Путину быть осторожным в своих действиях: до чего может доиграться

Владимир Путин

Эксперт в комментарии 24 Канала подчеркнул, что угрозы Путина являются частью его пропагандистской стратегии. Он пытается вызвать страх у Европы в надежде, что упоминания о возможной Третьей мировой войне повлияют на решение Запада.

По его словам, Путин понимает, что даже незначительное нападение на страны НАТО вызовет немедленный ответ в соответствии со статьей 5 Устава Североатлантического союза. Поэтому ему следует быть осторожным в своих действиях, ведь он может усугубить ситуацию, причем больше для России, чем для НАТО, добавил Багвелл.

Кроме того, Багвелл считает, что угрозы Кремля не повлияют на решение стран Запада позволить Украине применять дальнобойное оружие, такое как ATACMS и Storm Shadow.

"Путин осознает, что прямое нападение на Альянс спровоцирует ответ, которого он точно не желает", — подчеркнул эксперт.

Багвелл призвал внимательно следить за другими действиями России, которые могут носить провокационный характер. В частности, речь идет об атаках на объекты инфраструктуры, например, о недавнем инциденте с самолетом DHL в Литве или повреждении кабелей в Балтийском море.

По его мнению, Путин может пытаться создать раскол между странами НАТО из-за схожих актов саботажа. Поэтому Альянсу важно сохранять единство и продолжать поддерживать Украину, добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор заявил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" якобы являются аналогами поставляемых Украине американских ATACMS и всех его модификаций.




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Источник: https://24tv.ua/putin-pogrozhuye-nato-yak-reaguyut-yevropi_n2696205
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