ВИДЕОФАКТ: В России произошел масштабный пожар на ТЭЦ

На территории ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината в Краснодарском крае РФ произошел пожар масштабный пожар. "РБК" со ссылкой на пресс-службу алюминиевой компании сообщает, что загорелась конструкция здания градирни (охладителя) теплоэлектростанции.



В компании Rusal, в состав которой входит комбинат, сообщили, что возгорание уже локализировали. Также в компании рассказали, что возгорание не повлияло на производственные процессы и тепло- и водоснабжение города.

В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что возгорание потушили на площади 288 кв. м. О пострадавших не сообщили.

О причинах пожара информации пока нет.

Видео пожара опубликовал Telegram-канал "Новости".

Ранее "Комментарии" писали, что несколько дней назад на востоке Чехии в городе Богумин случился крупнейший пожар в многоэтажном доме. По предварительным данным, умерли 11 человек. Как сообщил прессекретар службы чрезвычайных ситуаций Лукаш Попп, шесть человек погибли в одной из квартир 11-го этажа. Именно в ней и началось возгорание. Остальные выпрыгнули из окон 12-го этажа, пытаясь спастись от огня.

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