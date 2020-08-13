ВИДЕОФАКТ: В России произошел масштабный пожар на ТЭЦ

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Татьяна Веремеева
На территории ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината в Краснодарском крае РФ произошел
пожар масштабный пожар. "РБК"
со ссылкой на пресс-службу алюминиевой компании сообщает, что загорелась
конструкция здания градирни (охладителя) теплоэлектростанции.
В компании Rusal, в состав которой входит комбинат,
сообщили, что возгорание уже локализировали. Также в компании рассказали, что
возгорание не повлияло на производственные процессы и тепло- и водоснабжение города.
В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что
возгорание потушили на площади 288 кв. м. О пострадавших не сообщили.
О причинах пожара информации пока нет.
Видео пожара опубликовал Telegram-канал "Новости".
Ранее "Комментарии" писали, что несколько дней назад на
востоке Чехии в городе Богумин случился
крупнейший пожар в многоэтажном доме. По предварительным данным, умерли 11
человек. Как сообщил прессекретар службы чрезвычайных ситуаций Лукаш Попп, шесть
человек погибли в одной из квартир 11-го этажа. Именно в ней и началось
возгорание. Остальные выпрыгнули из окон 12-го этажа, пытаясь спастись от огня.
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