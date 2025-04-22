logo

BTC/USD

90790.55

ETH/USD

1697.64

LTC/USD

82.72

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

48.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Виткофф снова едет в Москву: помощник Путина назвал дату визита
commentss НОВОСТИ Все новости

Виткофф снова едет в Москву: помощник Путина назвал дату визита

Официальные детали визита Виткоффа пока не разглашаются

сегодня, 17:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Виткофф снова едет в Москву: помощник Путина назвал дату визита

Стив Виткофф и Путин (фото из открытых источников)

На этой неделе Москва готовится к очередному визиту специального представителя президента США Дональда Трампа — Стива Виткоффа. Информацию об ожиданиях визита подтвердил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

На вопросы журналистов о возможном приезде американского дипломата Ушаков ответил коротко: "Ждем".

Официальные детали визита пока не обнародованы. По предварительным предположениям переговоры могут касаться прекращения огня в Украине и перспектив восстановления дипломатических отношений между США и Россией. Ранее сообщалось, что Уиткофф уже встречался с Владимиром Путиным, во время которых эти темы также поднимались.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио и Виткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже . В Париже стартовал второй раунд переговоров на высоком уровне между представителями США и европейскими союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Виткофф провели встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Виткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.

Перед началом переговоров Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего перешел на обсуждение ключевых международных вопросов с делегацией из США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости