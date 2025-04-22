Виткофф снова едет в Москву: помощник Путина назвал дату визита

Стив Виткофф и Путин (фото из открытых источников)

На этой неделе Москва готовится к очередному визиту специального представителя президента США Дональда Трампа — Стива Виткоффа. Информацию об ожиданиях визита подтвердил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

На вопросы журналистов о возможном приезде американского дипломата Ушаков ответил коротко: "Ждем".

Официальные детали визита пока не обнародованы. По предварительным предположениям переговоры могут касаться прекращения огня в Украине и перспектив восстановления дипломатических отношений между США и Россией. Ранее сообщалось, что Уиткофф уже встречался с Владимиром Путиным, во время которых эти темы также поднимались.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио и Виткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже . В Париже стартовал второй раунд переговоров на высоком уровне между представителями США и европейскими союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Виткофф провели встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Виткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.

Перед началом переговоров Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего перешел на обсуждение ключевых международных вопросов с делегацией из США.

