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Визит российского борта в США: стало известно, было ли заключено «грязное» соглашение

Российский борт два дня провел в США, и этому может быть несколько пояснений

сегодня, 10:55
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Ткачик Олеся

Принадлежащий правительству российский самолет Ил-96-300 провел два дня в Соединенных Штатах, совершив визиты в Нью-Йорк и Вашингтон. По официальному заявлению Министерства иностранных дел РФ целью поездки была ротация дипломатического персонала. Однако, как отметил в эфире 24 канала доктор политических наук Якуб Корейба, использование такого типа воздушных судов для перевозки дипломатов выглядит маловероятным. Обычно они используются для транспортировки чиновников.

Визит российского борта в США: стало известно, было ли заключено «грязное» соглашение

Россия и США

По словам эксперта, изменение режима или политического курса в Кремле может стать предпосылкой для заключения "грязного" соглашения между Россией и Западом, которое обычно происходит на средства других государств. Поэтому если рейс был связан исключительно с заменой дипломатов, это выглядит менее тревожным сценарием.

"Но мы имеем дело с бандитским режимом, который, в частности, может торговать наркотиками, оружием. В конкретном случае, кроме российских дипломатов, на борту могли быть запрещены препараты, которые затем будут распространены в США", — предположил Корейба.

Эксперт отметил, что российские дипломатические миссии, в том числе в таких странах, как Сирия или Северная Корея, давно зарекомендовали себя как центры нелегальной торговли. В условиях войны Кремль находит новые способы обогащения, включая нелегальную продажу оружия.

"Я предполагаю, что это реальная версия. Конечно, специальные борта для дипломатов нужны, потому что в Россию сейчас никто не летает. Поэтому могли создать нелегальный трафик, а при этом пропагандистский инфоповод для россиян", — подчеркнул Якуб Корейба.

Полет самолета также может являться частью информационной кампании Кремля. По словам эксперта, российские власти стремятся создать впечатление, что диалог с Западом продолжается и проходят встречи на высоком уровне.

Впрочем, до инаугурации нового президента США Дональда Трампа и его команды не имеют полномочий вести официальные переговоры. Этот факт указывает на сугубо пропагандистский характер происшествия, направленный на российскую аудиторию, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему российский борт летал в США.




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Источник: https://24tv.ua/spetsbort-rosiyi-litav-do-ssha-shho-tam-mogli-perevoziti_n2720976
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