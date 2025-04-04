Визит в США все переиграл: что теперь говорят у Путина о гарантиях безопасности для Украины

Представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев выдал неожиданную позицию относительно гарантий безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News", цитируя интервью Дмитриева.

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сначала Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа достигла существенного прогресса во время диалога с Россией. Дмитриев также заявил, что ранее в США отказывались воспринимать российскую позицию.

"То, что сделала команда Трампа — они поняли, каким может быть пространство для решений, и они достигли первой деэскалации в конфликте, которая заключается в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной. Поэтому мы ведем хорошие дискуссии. Наши дипломаты также обсуждают возможные результаты", — заявил Кирилл Дмитриев.

При этом представитель Путина сам решил затронуть тему гарантий безопасности для Украины.

По его словам, несмотря на удары по российской энергетической системе Кремль может рассмотреть вопрос гарантий безопасности для Киева. При этом он заявил, что Россия категорически против вступления Украины в НАТО.

"Вступление Украины в НАТО, как сказал наш президент (Владимир Путин – ред.), абсолютно невозможно, и это, я думаю, было широко признано, в частности администрацией Трампа. Но вы знаете, некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", — сказал Дмитриев.

Обращает на себя внимание, что такая риторика представителя путинского режима несколько отличается от традиционных заявлений российских властей. Ведь ранее Москва отбрасывала любые гарантии безопасности для Украины.

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