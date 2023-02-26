Путин назвал план Запада по будущему России

Президент РФ Владимир Путин продолжает популяризировать идею, что главная цель Запада – это уничтожение и распад России на меньшие образования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью телеканалу "Россия-1", цитируемого ТАСС.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Перед неудачами российской армии в Украине, Кремль все больше пытается оправдаться перед своим народом и говорит, что воюет не с одной страной, а со всем Западом, прежде всего с США и НАТО. Путин заявил, что у России не было другого выбора, кроме как учесть ядерный потенциал НАТО, поскольку возглавляемый США военный альянс стремился победить Россию.

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"Россия должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех других стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение", — говорит Путин и добавляет, что "Запад имеет одну цель – ликвидировать Российскую Федерацию".

Российский президент считает, что западный мир мог бы принять Россию в "семью цивилизованных народов" только по частям.

"Если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее обломками, может не сохраниться – "будут московиты, уральцы и другие", – говорит о возможном будущем России Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, какие две страны остановили Путина от применения ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о мнениях советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который считает, что Путин больше не верит в победу над Украиной и предложил два возможных варианта победы над Российской Федерацией.