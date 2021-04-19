Владимир Путин раздражен санкциями США и Украины, - СМИ

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Ольга Чародий
Президент России Владимир Путин раздражен поведением украинских властей и санкциями со стороны США, включительно с заявлением американского президента Джо Байдена о том, что "Путин — убийца". Об этом пишет российский журнаоист Константин Эггерт в статье для Deutsche Welle.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
По его мнению, раздражение у президента РФ вызывает и закрытие трех оппозиционных телеканалов, против которых украинская власть ввела санкции.
Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что незаконный "референдум" в Крыму в марте 2014 года проходил под дулами автоматов российских военных. По его словам, российские военные в 2014 году якобы помогали "обеспечить свободный выбор жителей Крыма, чтобы защитить их от насилия со стороны радикалов". Он отметил, что главной задачей было "не допустить того, чтобы пролилась кровь". Также министр обороны России сказал, что военные страны-агрессора якобы не оскорбляли государственный флаг Украины. Он отметил, что в 2014 года в РФ появились силы спецопераций, которые давали возможность выполнять подобные задачи.
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