Владимир Путин раздражен санкциями США и Украины, - СМИ

Президент России Владимир Путин раздражен поведением украинских властей и санкциями со стороны США, включительно с заявлением американского президента Джо Байдена о том, что "Путин — убийца". Об этом пишет российский журнаоист Константин Эггерт в статье для Deutsche Welle.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Владимир Путин раздражен: есть недавнее интервью ABC Джо Байдена, где тот заявил, что „Путин — убийца“, болезненные санкции, введенные в отношении российской аэрокосмической промышленности Белым домом в начале марта, и, что не менее важно, последние шаги администрации президента Украины Владимира Зеленского", — пишет Эггерт.

По его мнению, раздражение у президента РФ вызывает и закрытие трех оппозиционных телеканалов, против которых украинская власть ввела санкции.

"К ним относятся закрытие СМИ в Украине и санкции против российских правительственных организаций, в том числе агентства „Россотрудничество“. Администрация Зеленского также ввела санкции в отношении Виктора Медведчука", — пишет автор статьи.

Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что незаконный "референдум" в Крыму в марте 2014 года проходил под дулами автоматов российских военных. По его словам, российские военные в 2014 году якобы помогали "обеспечить свободный выбор жителей Крыма, чтобы защитить их от насилия со стороны радикалов". Он отметил, что главной задачей было "не допустить того, чтобы пролилась кровь". Также министр обороны России сказал, что военные страны-агрессора якобы не оскорбляли государственный флаг Украины. Он отметил, что в 2014 года в РФ появились силы спецопераций, которые давали возможность выполнять подобные задачи.

Как ранее сообщали российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что Владимир Путин собрал почти всю армию России на границах с Украиной, а также назвал причины такого поведения главы Кремля.

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