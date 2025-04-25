Владивосток - Китая: в Польше откровенно высмеяли зависимость Путина от Пекина

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил, что России следует серьезно задуматься над тем, чтобы вернуть Владивосток Китаю. Такое громкое заявление он обосновал усилением влияния Пекина на российский Дальний Восток, чему в значительной степени способствует политика Владимира Путина.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Сикорский подчеркнул, что безопасность восточных рубежей России ослаблена: на четвертом году полномасштабной войны армия РФ сосредоточена на западе, а Дальний Восток остается практически открытым. По его мнению, будь он российским националистом, то изрядно обеспокоился бы тем, как сильно Путин открыл стратегически важные территории для военного и экономического проникновения Китая — в частности в районе Владивостока. Такой уровень внешнего влияния беспрецедентен для российских лидеров.

Министр вспомнил, что с момента создания Владивостока в 1860 году Россия никогда не разрешала Китаю доступ к этому порту — до тех пор, пока Путин не предоставил такие права в 2023 году. Этот шаг, по словам Сикорского, лишь подкрепляет его мнение: Россия все больше превращается в вассала Китая.

Дипломат подчеркнул, что вместо равноправного партнерства Москва получает лишь показательное уважение, зато позволяя Китаю фактически контролировать ее рынок и диктовать условия. Такой сценарий он назвал провальным для России — особенно ввиду жертв и разрушений, которые принесла война против Украины.

Сикорский также напомнил мнение американского стратега Збигнева Бжезинского: Россия всегда стояла перед выбором — быть частью Запада или попасть в зависимость от Китая. И Путин, по словам польского министра, уже выбрал не в пользу собственной страны.

Как уже писали "Комментарии", спикер МИД Китая Го Цзякунь заявил, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об активных переговорах о тарифах между Пекином и Вашингтоном, на самом деле такой диалог не ведется. По его словам, США не проводили с Китаем никаких консультаций по вопросу пошлин.