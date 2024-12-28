В текущем году список "террористов" и "экстремистов", составляемый Росфинмониторингом, пополнился 3152 людьми.

В РФ усиливают репрессии. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, этот показатель на 72% (1324 человека) превышает прошлогодний, который также был рекордным (1828).

Отмечается, что этот рост стал самым большим за весь срок отслеживания перечня, который ведет специальный скрипт программиста Ивана Шукшина. Бывшая рекордная разница – 393 человека – фиксировалась между 2020 (1381) и 2021 (1774) годами.

В 2024 году 71% попавших в список — это "террористы" (2232) и "экстремисты" (920). В прошлом году в списке было 1224 и 604 человека соответственно (всего 1828). В 2022 году – 970 и 637 человек соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.