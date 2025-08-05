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Кречмаровская Наталия
Российские власти лихорадочно ищет деньги, чтобы залатать бюджетную "дыру". Теперь планируют прибавить 2% к налогам на доходы самозанятых граждан.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что сейчас самозанятые платят 4% налога при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.
Однако российским властям этого мало — к этому хотят добавить еще 2%. Объясняют это якобы пенсионным платежом. То есть, по данным ЦПД, в среднем речь идет о росте налогообложения для этой категории лиц примерно на 50%.
Отмечают, что Кремль пытается заставить платить даже тех, кто не имеет официального трудоустройства, но хоть как-то зарабатывает. Такое решение может привести к росту теневых доходов или отказу от статуса самозанятого.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин избрал в отношении Украины жесткую стратегию.
Украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", также еще из Херсонской и Запорожской областей;
Обязательство Украины не вступать в НАТО;
Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.