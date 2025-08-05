Российские власти лихорадочно ищет деньги, чтобы залатать бюджетную "дыру". Теперь планируют прибавить 2% к налогам на доходы самозанятых граждан.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что сейчас самозанятые платят 4% налога при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Однако российским властям этого мало — к этому хотят добавить еще 2%. Объясняют это якобы пенсионным платежом. То есть, по данным ЦПД, в среднем речь идет о росте налогообложения для этой категории лиц примерно на 50%.

"На самом деле цель этой инициативы — не социальная справедливость, а попытка закрыть бюджетную "дыру", которая образовалась из-за падения доходов и безумные расходы на войну против Украины", — объяснили аналитики настоящие причины новых изменений в РФ.

Отмечают, что Кремль пытается заставить платить даже тех, кто не имеет официального трудоустройства, но хоть как-то зарабатывает. Такое решение может привести к росту теневых доходов или отказу от статуса самозанятого.

"Вместо реформ, поддержки бизнеса или сокращения военных расходов, российские власти придумывают, как переложить финансовые проблемы, вызванные войной против Украины, на плечи собственных граждан", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин избрал в отношении Украины жесткую стратегию.

Украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", также еще из Херсонской и Запорожской областей;

Обязательство Украины не вступать в НАТО;

Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.