На фоне демографического кризиса Россия прибегает к все более репрессивным и абсурдным инициативам. Одним из них стало предложение наказывать холостых мужчин, которые в течение трех месяцев не имеют романтических отношений или не пытаются создать семью, сообщает Служба внешней разведки.

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По данным российской Госдумы, обсуждают создание так называемого черного списка МВД, в который можно будет включать таких мужчин и направлять их на принудительные работы или даже мобилизацию. Инициатором этой идеи выступили отдельные "общественные активисты", вызвав возмущение правозащитников и указав на дальнейшую радикализацию внутренней политики режима.

Одновременно Россия продолжает свою неудачную миграционную стратегию — зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и пытается вовлечь их в участие в войне в Украине. Из-за отсутствия реальных интеграционных программ, роста ксенофобии и использования этнических меньшинств как "пушечного мяса" общественно-политическая ситуация все больше дестабилизируется.

Особую обеспокоенность вызывает практика привлечения подростков к производству военной продукции — в частности, к созданию дронов, используемых в войне против Украины.

Напоминаем, что России остро не хватает рабочей силы. На этом фоне стратегический альянс с Пхеньяном помогает Москве не только лишь военно, да и трудовыми ресурсами. Количество северокорейских работников в РФ быстро растет, несмотря на международные санкции.

Как уже писали "Комментарии", во время выступления в Верховной Раде 17 июля президент Владимир Зеленский ответил на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко по поводу сроков демобилизации военных. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.